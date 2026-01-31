ボートレース芦屋の「山口シネマ杯」は３１日、準優勝戦が行われた。白水勝也（５３＝福岡）は１０Ｒ、スタートで若干立ち遅れるも、１Ｍ先に回ると後続を突き放して優出一番乗りを果たした。今節９走して５、６着はなく３勝２着２本３着４本と安定感は抜群だ。相棒３２号機は日増しに力強さを増している。「出足も伸びも回り足もバランスが取れて上位だと思う。いい仕上がりなので優勝戦も頑張ります」と気合十分。２コース