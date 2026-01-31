【モデルプレス＝2026/01/31】【梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」インタビュー前編】乃木坂46の梅澤美波（うめざわ・みなみ／27）が、2月3日に2nd写真集「透明な覚悟」（光文社）を発売する。インタビュー前編では、約5年ぶりとなる写真集に込めた思いや、あえてトレーニングをせずに挑んだという体作り、撮影の裏話について語った。【写真】乃木坂キャプテン、艶肌輝くワンピ姿◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」1st写真集から5年