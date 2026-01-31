【モデルプレス＝2026/01/31】【梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」インタビュー後編】乃木坂46のキャプテンを務める3期生・梅澤美波（うめざわ・みなみ／27）。グループ加入から10年目を迎え、3代目キャプテンとしてグループを牽引する彼女。グループの先頭に立つ今だからこそ感じる「乃木坂46への愛」、そして卒業に対する心境の変化、夢を叶える秘訣について語った。【写真】乃木坂キャプテン、艶肌輝くワンピ姿◆梅澤美波、キャ