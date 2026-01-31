【モデルプレス＝2026/01/31】TBS系「日曜劇場」は、重厚な人間ドラマと豪華なキャスティングで数々の社会現象を巻き起こしてきたドラマ枠。今回は、その日曜劇場から生まれ、スクリーンでさらにスケールアップした傑作映画4選を紹介する。【写真】木村拓哉と1年だけ同級生だった人気タレント◆1「99.9-刑事専門弁護士- THE MOVIE」（2021）2016年と2018年に放送された、嵐の松本潤が主演を務める「99.9−刑事専門弁護士−」の劇場