【モデルプレス＝2026/01/31】女優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演を務める映画『ほどなく、お別れです』（2026年2月6日公開）より、目黒が魅せる“納棺の儀”の本編映像が公開された。【写真】浜辺美波＆目黒蓮、互いに刺激を受けた共演シーン◆目黒蓮“納棺の儀”所作シーン本編映像解禁初めて“葬祭プランナー”役に挑んだ浜辺と目黒は、映画『おくりびと』（2008年）で本木雅弘に所作指導を担当した木村眞二氏の子息であ