猫の『留守番』は何時間までが目安？年齢別に解説 生後0～2か月の子猫は「原則難しい」 生後0～2か月、特に3週齢ごろまでの子猫は授乳が必須で、排泄もひとりではできません。 つまり、母猫がいない環境では、常に人の手助けが必要な時期だということです。 人間の場合も、生まれたばかりの赤ちゃんを置いて出かけることはできませんが、猫もそれは同じと考えてよいでしょう。 仕事などのやむを得ない事情