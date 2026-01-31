インスタグラムで報告オフシーズンに入っている女子ゴルフ界、3月のツアー開幕まで“ゴルフロス”を過ごしているファン向けに、選手たちの近況を「オフシーズンCHECK」と題して紹介する。27歳の大里桃子（伊藤園）は地元へ寄付金を贈呈。昨季のプレー内容に基づき、金額を設定する粋な振る舞いを見せていた。大里は30日、インスタグラムで「私の地元、南関町に2025年シーズンのバーディー×1000円の寄付をさせていただきました