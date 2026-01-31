1999年１月31日に死去した不世出のプロレスラー・ジャイアント馬場さん（享年61）のデビュー65周年を記念した特別企画「ジャイアント馬場展」が２月28日から3月9日まで神奈川・相模原市の商業施設「アリオ橋本」で開催される。馬場さんの肖像権などを管理する株式会社「H．J．T．Production」の主催で、命日となるこの日、発表された。 【写真】プロレスデビュー65周年を記念した特別企画「ジャイアント馬場