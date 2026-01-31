阪神・佐藤輝明内野手（２６）が３１日、前日３０日に契約を更改したと明かした。昨季の１億５０００万から大幅増となる年俸プラス出来高の総額５億円（金額は推定）の単年契約でサインした。これでチームの日本人では近本（５億円）、大山（３億４０００万円）、中野（３億円）、西勇（３億円）、才木（２億５０００万円）、村上（２億３０００万円）、森下（２億１０００万円）、岩崎（２億円）、石井（２億円）を含め、２億