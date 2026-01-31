８代目尾上菊五郎が、４月の歌舞伎座「四月大歌舞伎」（２〜２７日）昼の部「裏表先代萩（うらおもてせんだいはぎ）」で下男小助、乳人政岡、仁木弾正の３役を演じることになった。「裏表先代萩」は手に汗握るスリリングな展開で見どころ満載の通し狂言。江戸時代、仙台藩で実際に起きた伊達家のお家騒動を題材とした時代物の大作「伽羅先代萩（めいぼくせんだいはぎ）」で大悪人・仁木弾正や自らの子を犠牲にしても忠義を尽く