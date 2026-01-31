J2史上最高額の移籍金か、20歳の市原吏音が世界へ挑戦するRB大宮アルディージャは1月31日、DF市原吏音がオランダ1部のAZアルクマールへ完全移籍することを発表した。本人から寄せられたコメントは、異例の長さとなる「1138文字」。今オフにジェフユナイテッド市原・千葉へ移籍したFW津久井匠海をイジる「少しではなく、かなり僕の話をさせてください」との書き出しから始まっている。埼玉県出身で20歳の市原は、187センチの長