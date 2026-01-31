歌舞伎俳優の中村時蔵が、４月の歌舞伎座「四月大歌舞伎」（２〜２７日）夜の部「本朝廿四孝（ほんちょうにじゅうしこう）十種香」で息女八重垣姫を初役で勤めることになった。戦国時代の川中島合戦における武田・上杉両家の争いを主軸に、ミステリー要素が盛り込まれて展開する時代物の名作「本朝廿四孝」から人気の場面「十種香」を上演。舞台上で実際にお香がたかれ、客席に甘い香りが漂う中を、八重垣姫が勝頼への恋心を