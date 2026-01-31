巨人は３１日、宮崎春季キャンプインを前に宮崎神宮を参拝した。楽天からＦＡ加入した則本昂大投手（３５）にとって、２月１日からいよいよ新天地でのキャンプが幕を開ける。参拝を終え「始まる。いよいよやなぁという感じですね」と口を開いた。「（不安は）あります。緊張しますね。１３年間同じチームでやっていたので」と素直な心境を語った上で「始まるからと言って特別何かを変えるわけではない。平常心を持って、自分ら