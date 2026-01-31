元乃木坂４６でテレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが３１日までにＳＮＳを更新。プライベートショットを公開し、話題になっている。海をバックにカメラを手に持ち、ポーズをするショットなどを公開した。斎藤アナは「カメラを持って家族でお出かけの日青い雰囲気の写真たち、お気に入りです」と記し、続けて「やっぱり、海すき！」とつづり、最後に「＃斎藤ちはる＃休日＃私服＃海＃青」のハッシュタグで締めた。