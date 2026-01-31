名門ミスコンの『ミスマガジン2025』のベスト16に選出された桜庭奈緒が、26日発売の『週刊ヤングマガジン』9号の巻中グラビアに登場した。【別カット】抜群のプロポーションを披露した桜庭奈緒ソログラビアで初登場の桜庭。今回は、本人念願の温泉グラビア。おさげ×ビキニで豊満ボディを披露したカットや、温泉につかり、火照る表情を激写したものなど、初々しいカットが収められている。なお、表紙＆巻頭グラビアにははの