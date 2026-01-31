ベネズエラ首都カラカスにある施設「エリコイデ」＝1月12日（ロイター＝共同）【サンパウロ共同】ベネズエラのロドリゲス暫定大統領は30日、マドゥロ政権が反体制派の拷問や収容に利用していたとされる首都カラカスの施設「エリコイデ」について「スポーツや文化、商業のための施設に変えることを決定した」と明らかにした。地元メディアが報じた。ロドリゲス氏は政治犯の恩赦を認める法案も発表した。「1999年から現在までを