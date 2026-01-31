衆院選では与野党幹部が茨城県内入りし、県警は厳重な警戒態勢を敷いている。２９日には麻生太郎副総裁ら自民党の要人５人が県内入りした。小泉進次郎防衛相らが応援に入ったＪＲ水戸駅南口付近では、柵を立てて聴衆と要人の距離を数十メートル確保。複数の警察官が聴衆の近くに立って動きを見張り、要人の背後には防弾用のついたてを配置するなどして襲撃に備えた。県警は２０２２年に発生した安倍晋三元首相の銃撃事件など