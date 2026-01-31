昨年初場所限りで現役を引退した元横綱・照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）の引退相撲が31日、東京・両国国技館で行われ、横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）や元横綱・白鵬の白鵬翔氏（40）ら約330人がはさみを入れた。止めばさみを入れた師匠の宮城野親方（元横綱・旭富士）は「部屋は前から継いでいるけど、ここから本当にスタート。これを機にまたしっかりと後進の指導に当たってくれると思うので、期待している」とエールを送った