政治家の信頼度や支持するかどうかを決める要素として「話し方」の割合が高いことが調査結果で明らかになっている。【映像】各党首の演説の様子（実際の映像）ニュース番組『わたしとニュース』では、話し方のプロ・kaeka代表の千葉佳織氏とともに、なぜ今「話し方」が重要なのか、そして有権者はどのような視点で政治家の言葉を見極めればよいかについて考えた。■政治家を判断する重要な要素は「話し方」選挙ドットコムとJ