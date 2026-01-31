インテルが、リヴァプールに所属するイングランド代表MFカーティス・ジョーンズ（25）の獲得に興味を持っているようだ。リヴァプール生え抜きのカーティスは2018年にトップチーム昇格を果たすと、卓越したボールコントロールと、高水準なキック精度を武器に昨季はクラブのプレミアリーグ制覇に貢献。今季もここまでプレミアリーグ20試合に出場しているが、絶対的なレギュラーという立ち位置ではない。移籍市場に精通するイタリア人