主要地方道豊田一色線BPが開通愛知県で、主要地方道豊田一色線バイパスが2026年2月1日15時に開通します。【地図】今回の開通区間を見る県は、西三河地域の重要な南北軸として国道23号名豊道路の安城西尾ICと西尾市一色町を結ぶ主要地方道豊田一色線バイパスの整備を進めています。今回開通するのは、西尾市の上町宮前から下町大道までの約1.2kmと、上町宮前で接続する市道上町道光寺線の約0.2kmです。県道308号米津平坂線が