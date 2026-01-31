※くわしくは動画をご覧ください ◇参政・新人 髙木 聡子 候補(44) 前回に続いて2回目の挑戦となった、参政の髙木候補。 党が掲げる減税や食料自給率アップのほか、移民の過度な受け入れに制限をかける法整備に意欲を示しました。