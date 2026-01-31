※くわしくは動画をご覧ください ◇自民・前職 加藤 竜祥 候補(45) 高市総理を政権誕生前から一貫して支えてきた、自民の加藤候補。 3選を目指し、政権が掲げる「日本列島を強く豊かに。」というスローガンの実現を訴えました。