京都サンガF.C.は31日、FW原大智がザンクトパウリ（ドイツ1部）に完全移籍することを発表した。原は1999年5月5日生まれの現在26歳でセンターフォワード（CF）を主戦場とするプレーヤー。2018年にFC東京でプロデビューを飾ると、その後はクロアチアのイストラやベルギーのシント・トロイデン、スペインのアラベスを渡り歩き、2023年夏に京都へ完全移籍加入した。2025明治安田J1リーグでは34試合出場で5ゴール10アシストとい