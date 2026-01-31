人気占い師・故細木数子さんの娘で「六星占術」後継者の細木かおりさん（47）が31日放送のカンテレ「モモコのOH!ソレ！み〜よ」（土曜後1・00）に出演。数子さんから受け継いだ京都の豪邸を披露した。広さを聞かれ、「750坪」と返答。部屋の数は「7L、8Lぐらいですかね…」と告白した。さらに価格を問われると「数億はするとは思うんですけどね、もちろん…」と応じたが、「みなさん好きなんですよね、そういうお話が」と苦