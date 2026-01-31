女優・広瀬すず（27）が31日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にパーソナリティーとして出演。カラオケでよく歌うという定番ソングについて語った。番組では、「カラオケソングリクエスト2026年冬」と題し、楽曲をオンエア。広瀬は「これはもはや定番すぎるくらい定番で」と自身の定番ソングとしてKiroroの「Best Friend」を挙げた。その理由について「私がカラオケをする時ってだいたい本当に