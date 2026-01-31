タレントの島崎和歌子が３１日、東京・明治座で歌手の氷川きよしが座長を務める「氷川きよし特別公演」の開幕を迎えた。氷川の４年ぶりとなる明治座公演。島崎は「４年ぶりの公演にお声がけいただいて感謝」とした上で「舞台はほとんど初めてでして、役作りが難しくて…」と苦戦ぶりも口にした。それでも、共演者と和気あいあいとした雰囲気を漂わせながら「仲良く楽しくやらせてもらってます」と満面の笑み。「座長がかわい