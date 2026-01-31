◆静岡県高校サッカー新人戦▽準決勝藤枝東３―０常葉大橘（３１日、草薙陸上競技場）準決勝が行われ、藤枝東が３―０で常葉大橘を下し、６年ぶりの優勝に王手をかけた。藤枝東は前半２５分、ＤＦ永井大智（２年）がＣＫに頭を合わせて先制。さらに後半にも２点を追加した。藤枝総合運動公園サッカー場で行われる、２月１日の決勝では静岡学園と対戦する。チームは３大会連続のファイナル進出だが、昨年６月の県総体、同１