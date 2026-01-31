２０２４年５月に群馬県伊勢崎市で起きた３人死亡事故で自動車運転死傷行為処罰法違反（危険運転致死傷）に問われた吉岡町下野田、元運転手鈴木吾郎被告（７１）の裁判員裁判は３０日、論告求刑が行われ、検察側は結果の重大性を強調し、法定刑上限の懲役２０年を求刑した。意見陳述に臨んだ遺族４人は悲痛な思いを語り、被告への厳罰を求めた。事故では前橋市樋越町、会社員塚越寛人さん（当時２６歳）と長男湊斗（みなと）ち