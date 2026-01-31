ロッテの新外国人ホセ・カスティーヨ投手とサム・ロング投手が31日、宮崎県都城市のチーム宿舎で入団会見に臨んだ。サブロー監督は「昨年は投手陣、特に中継ぎが弱かったので、彼ら2人を補強できたのは心強い。2人ともレフティーで力強いボールを投げるので、大いに期待しています」と両左腕に熱い視線を送った。「コンニチハ。ワタシはカスティーヨです。ヨロシク、オネガイシマス」と日本語で自己紹介したカスティーヨはベ