マルセイユを率いるロベルト・デ・ゼルビ監督が、続投することを強調した。30日、フランスメディア『Get Football News France』が伝えている。マルセイユは28日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第8節（最終節）でクラブ・ブルッヘに0−3で敗戦。試合開始前では勝ち点「9」で得失点差「0」の19位だったことから、データサイト『OPTA』では決勝トーナメント・プレーオフ進出圏内となるトップ24入りは96パ