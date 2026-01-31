俳優の中村雅俊さんが31日、映画「五十年目の俺たちの旅」中村雅俊誕生記念舞台挨拶に出席しました。 【写真を見る】【 中村雅俊 】75歳の誕生日前日にサプライズ！「ギネス世界記録™」に認定される本作は1975年にスタートしたドラマ「俺たちの旅」の放送開始50年を記念し、主人公「カースケ」役の中村さん自らが監督を務めて映画化されました。中村さんは翌2月1日に75歳の誕生日を迎えます。全身真っ赤な衣装で登場し