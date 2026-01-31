【モデルプレス＝2026/01/31】お笑いコンビ・トータルテンボスの藤田憲右が1月30日、自身のInstagramを更新。昨年から取り組んでいたダイエットで目標の68kgを達成したことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】50歳人気芸人17.4kg減「別人級」現在の姿◆藤田憲右、17.4kgの大幅減量に成功藤田は「4月から始めたダイエット！目標の68キロ達成！」と喜びをつづり、現在の引き締まった上半身を公開。「食事制限と筋トレを続けてたど