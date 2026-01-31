明日2月1日も北陸から北の日本海側では雪が降りやすく、大雪となる所がある見込みです。引き続き、交通への影響やなだれなどに注意してください。太平洋側は、晴れる所が多く空気が乾燥するでしょう。この時季らしい寒さが続くため、体調管理にお気をつけください。明日2月1日日本海側は曇りや雪太平洋側は晴れて空気乾燥明日2月1日、日本付近は冬型の気圧配置が続き、低気圧が北海道付近を進む見込みです。北陸から北の日本海