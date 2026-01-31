3色の車体色を携え登場 スズキは、ネオレトロスタイルの新型ストリートバイク「GSX-8T」を2026年1月30日に発売しました。 このモデルは、スズキが過去に販売した歴史的な名車の魅力と現代的なデザインを融合させ、最新技術を投入した一台です。【画像】超カッコいい！ これがスズキ「GSX-8T」です！ 画像で見る（21枚）「Timeless,Revival」をデザインコンセプトに掲げるGSX-8Tは、スズキの歴史を彩った「T500」などの名車からイン