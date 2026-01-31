NAOTOが、1stアルバム『Sanctuary』と2ndアルバム『Blue'G'』のリマスター盤を4月1日にリリースする。 （関連：ポルノ、アジカン、『のだめ』……NAOTOが生みだした、“ポップス”としてのバイオリンの楽しみ方） 今作は、収録当時の空気感や熱量はそのままに、より立体的で、より深く、今の耳に響くサウンドに進化したリマスター盤になっている。 また、今作の発売を記念したアルバムツアーの開