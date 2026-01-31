2005年、ロト6で1等・3億2038万円が当選した久慈六郎さん。当時は月給27万円のサラリーマンで、突然手にした大金は、夜の街や投資の世界へと彼を引き寄せていった。そしてあっという間に当選金を溶かしてしまった久慈さんだが、その後も会社員として働き続け、昨年、定年退職を迎えた。“億万長者”を経験した男が語る、「お金」「仕事」「幸福」の答えとは？（前後編の後編） 【画像】ロト6当選直後、現金2000万円を部屋の