どんな道を選んでも、今までとは比べられない困難が待っているはず。だが、その険しい道に挑戦することでしか、さらなる経験値は得られない。それが自身の成長につながる。先にあるA代表のワールドカップやロサンゼルス五輪を目ざすべく、新たな一歩を踏み出す。U-23アジアカップでU-23日本代表（実質、ロス五輪世代のU-21代表）のキャプテンを務め、優勝に大きく貢献したDF市原吏音のオランダリーグ１部・AZへの完全移籍が決