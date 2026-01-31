明治から昭和にかけて福岡県直方市にあった「二字（にじ）町遊郭」の中で唯一現存する妓楼建築「一心楼」（同市山部）がにわかに注目を集めている。土地と建物を取得した県外の建築ファンが、炭鉱景気でにぎわった往時の歓楽街の姿を伝える貴重な文化財として保存活用に向けた取り組みを進めており、早ければ今夏の国登録有形文化財の登録を目指す。2月に一般公開されるのを前に建物を案内してもらった。「一心楼」の保存活用