毎熊晟矢が所属するオランダの強豪AZは現地１月31日、J２のRB大宮アルディージャからDF市原吏音を獲得したと発表した。現在20歳の市原は大宮の下部組織出身で、各年代別代表に選出されてきた逸材だ。 先のU-23アジアカップでU-23日本代表の主将を務め、２大会連続３度目の優勝に大きく貢献した。J２から驚異的ステップアップを果たした有望株は菅原由勢（現ブレーメン）や毎熊のように、AZで結果を残せるか。構成●サ