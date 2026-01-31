１月31日に第30回ちばぎんカップが開催され、柏レイソルとジェフユナイテッド千葉が前者のホーム・三協フロンテア柏スタジアムで対戦した。リーグ開幕を前に、千葉のライバルチーム同士が相まみえる恒例の一戦。昨季、J１で２位と躍進した柏のフォーメーションは３−４−２−１。GKは小島亨介、３バックは右から馬場晴也、古賀太陽、三丸拡、ボランチは中川敦瑛、小西雄大、ウイングバックは右が久保藤次郎、左が小見洋太、シ