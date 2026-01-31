テレビ朝日系「あのちゃんねる」が２６日に放送され、あのちゃんこと歌手でタレント・あのがＭＣを務めた。この日の企画は「あのゲーム」。ベッキー、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・田中樹、さらば青春の光・森田哲矢らゲストを数々のデスゲームで競い合わせて、裏テーマとして人間性をあぶりだしていく。あのちゃんとともにゲームを見守った執事役のシソンヌ・長谷川忍は、ベッキーを「妙にテレビ慣れしている感じが」と指摘。あのちゃ