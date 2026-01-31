東都大学リーグで１０季ぶりに１部に復帰する立正大の新入生が３１日、埼玉・熊谷市内で入寮した。昨夏の甲子園で４強入りし、昨年９月のＵ―１８野球Ｗ杯代表に選ばれた山梨学院・横山悠捕手も新天地でのスタートを切った。母校は３０日に今春のセンバツ出場が正式決定。昨夏までバッテリーを組んだ最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（２年）は主将として、２３年以来の頂点を目指してチームを率いる。大きな注目を集める