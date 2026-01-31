フリーの岡副麻希アナウンサーが３１日までにＳＮＳを更新。黄色のワンピースの衣装ショットを公開して話題になっている。ビタミンカラーの膝丈のワンピースを着用した写真をアップ。岡副アナは「先日は司会のお仕事でした！」と報告。続けて「プロフェッショナルな方々が集まる空間で私も携わらせていただき大変光栄でした！この日いただいた活力で、私も翌日からまたたのしく頑張っておりますありがとうございました！」