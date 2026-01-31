歌手の宇多田ヒカルが、2月1日に放送されるテレビ朝日『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』(17:00〜20:56※一部地域を除く)に出演する。『祝! 徹子の部屋50周年超豪華! 芸能界総出でお祝いSP』＝テレビ朝日提供『徹子の部屋』初出演となる宇多田だが、亡き母・藤圭子さんは生前、同番組に4回出演。藤さんから娘・宇多田のエピソードを聞いてきた黒柳は、「初めまして。でもなんだか初めてお目にかかるよ