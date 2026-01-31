オランダ１部ＡＺは３１日、大宮のＵ―２３日本代表ＤＦ市原吏音（りおん、２０）を獲得したと発表した。契約期間は２０３１年６月まで。サウジアラビアで開催されていたＵ―２３アジア杯に主将として日本を優勝に導いた。ＡＺは現在オランダ１部で５位につけ、かつて２度のリーグ優勝を果たした古豪。現在は元日本代表ＤＦ毎熊晟矢が在籍している。市原は以下のようにコメントした。市原のコメント（クラブ公式サイトを通じ