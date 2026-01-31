2026年1月27日、衆議院議員総選挙の公示日。元参議院議員の丸川珠代氏が、再起をかけるべく立候補し、東京7区の街頭に立った姿を同日の『毎日新聞』が報じた。だが、そこでの第一声が、SNSを中心に猛烈な批判を浴びている。外国人が「生活のエリアに入ってきている」ことを「不安」視？丸川氏は2024年に参議院から衆議院に鞍替えして臨んだ選挙の際に、政治資金パーティー収入の裏金問題発覚もあって、逆風のなか落選し、いわゆる