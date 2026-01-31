根強い人気を誇る韓国ドラマが、今、より深く楽しむカルチャーとして進化中。推しの俳優に心を奪われたり、世界観にどっぷり浸かったり。がんばらずに感情を動かせるエンタメとして、韓ドラは日常の楽しみ方を更新しています。中でも2026年に注目したい作品を、マーケティングアナリスト・原田曜平さんに予測してもらいました。今年流行るディズニープラス発、韓国ドラマはこれ©2026Disney and its related entitiesディズニ