歌手の工藤静香（55）が31日、自身のインスタグラムを更新。ファンに向けてメッセージをつづった。毎月、ファンの誕生日を祝う投稿を続けている工藤。この日は「1月生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。1年が始まる1月。今年の目標は、もう心にありますか？ふとした瞬間に思い出せる何かを、そっと胸に置いて進んでいける年になりますように」とメッセージを送った。続けて「10代周りがあまり見えずに、傷付い