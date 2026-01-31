歌手・氷川きよし（48）が31日、東京・明治座で行われた『氷川きよし特別公演』初日後に行われた取材会に出席。約4年ぶりとなる座長公演や新曲に込めた思いを語った。【写真】個性豊かなキャラと衣装！…『氷川きよし特別公演』キャストが集結取材会の会場には公演を終えたばかりの氷川が役衣装のままで登場し、約4年ぶりとなった明治座での公演に感無量の様子。時代劇となる本作について「やっぱりこの歳になりますと時代劇が